Ulkomaat

Indonesian maanjäristyksissä on kuollut 555 ihmistä – satojatuhansia edelleen evakossa

Indonesian maanjäristyksissä on kuollut 555 ihmistä – satojatuhansia edelleen evakossa

24.8. 15:23

Indonesiassa on tapahtunut kesän aikana useita maanjäristyksiä. 390 000 ihmistä on yhä evakossa kodeistaan.

Indonesian tämänkesäisissä maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut 555 ihmiseen. Indonesian katastrofiviranomaisen mukaan loukkaantuneita on lähes 1 500.



Pahinta tuhoa maanjäristykset ovat aiheuttaneet Lombokin saarella, joka sijaitsee Balin lomasaaren vieressä. Pahimmat järistykset sattuivat heinäkuun lopussa ja elokuun alussa. Maa järisi myös viime sunnuntaina, jolloin Lombokin ja Sumbawan saarilla kuoli 10 ihmistä.



390 000 ihmistä on yhä evakossa kodeistaan. Apua tarjoavien järjestöjen mukaan kaikki hädänalaiset eivät ole saaneet tarvitsemaansa ruokaa, vettä ja suojaa varsinkaan vaikeimmin saavutettavilla alueilla.



Uudelleenrakentamiskulujen arvioidaan nousevan yli 400 miljoonaan euroon.