Ulkomaat

Ruotsissa ystävänsä murhasta tuomittu Esa Teittinen vapautettiin – ”Tuntuu hyvältä, totuus on tullut esiin”

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005523621.html

Torbjörn kuoli kylpyammeeseen

Kaj Linna sai miljoonakorvaukset