Ulkomaat

Metsäpalo uhkaa kolmea kylää Saksassa – satoja ihmisiä evakuoitu

Metsäpalo uhkaa kolmea kylää Saksassa – satoja ihmisiä evakuoitu 24.8. 1:37

Saksassa metsäpalo uhkaa kolmea kylää Berliinin lähettyvillä.

Poliisin mukaan palon takia on evakuoitu arviolta 600 ihmistä.



Arviolta 300 hehtaarin suuruinen palo riehuu Potsdamin kaupungin eteläpuolella, ja se on levinnyt hyvin lähelle kolmea kylää.



Palon leviämistä on vauhdittanut kuivat olosuhteet. Useita satoja palomiehiä on hälytetty sammuttamaan paloa.