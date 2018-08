Ulkomaat

Suomalais-virolainen Leena pääsi Viroon vasta 20-vuotiaana: ”Muutto Suomeen pelasti äidin Siperialta”

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asemalaiturilla oli vastassa joukko ihmisiä, joilla oli vieraat kasvot. He tulivat luokseni, halasivat ja esittäytyivät. Minut valtasi ihmeellinen kotiinpaluun tunne.

Äiti menetti yhteyden omaisiin









”Ensimmäisillä Tallinnan-matkoilla kartoitin äidin muistoja”





Työyhteyksiä Viron takia

Viro ja Tallinna ovat tänään aivan eri maailmaa.

Mihin Leena kuuluu?