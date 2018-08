Rikolliset yrittivät ryöstää naiselta valtavan rahasumman Texasissa – koko raivokas kamppailu tallentui videolle

Ulkomaat

Rikolliset yrittivät ryöstää naiselta valtavan rahasumman Texasissa – koko raivokas kamppailu tallentui videol

Nyt toistetaan : Texas, Harrisin piirikunnan poliisi on julkaissut valvontakameran videon väkivaltaisesta ryöstön yrityksestä

Ryöstäjät havittelivat isoa rahasummaa, jonka uhri oli juuri nostanut pankista. Kolmen pidätetyn joukossa on myös pankin työntekijä.

