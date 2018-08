Ulkomaat

Venäläistutkija: Näin Venäjä hyötyy Suomen diplomatiasta – ”Onneksi meillä on edes Suomi”





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





”Me emme voi eristäytyä, emmekä voi jäädä eristyksiin”

Venäjän pitäisi mielestäni olla aktiivisempi ja osoittaa Suomelle selvemmin se, kuinka tärkeä sen rooli on Venäjälle.

”Arvostan todella sitä, että Suomi on edelleen kiinnostunut ymmärtämään Venäjää”