Ulkomaat

Kymmenen vaeltajaa kuollut rajussa tulvassa Italiassa – kaikki kadoksissa olleet löytyivät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

"Todellinen vesivyöry"

Kymmenen vaeltajaa on kuollut Raganello-vuoristojoen äkillisessä tulvassa Italian Calabriassa myöhään maanantaina, kertoo sanomalehti Corriere della Sera.Tulvivan joen varrelta on pelastettu 23 ihmistä. Joen varrella oli tulvinnan alkaessa kaksi vaeltajaryhmää, joissa kummassakin oli 18 ihmistä. Alueella oli siis ihmisiä yhteensä 36.Aamukolmen jälkeen Suomen aikaa kateissa oli vielä kolme ihmistä, mutta he löytyivät tiistain aikana elossa ja hyvässä kunnossa.Corriere della Seran mukaan kuolleiden joukossa on kuusi naista ja neljä miestä. Sairaalaan hoidettavaksi on lehden tietojen mukaan viety seitsemän ihmistä.Maanantain vastaisena yönä kuolleita kerrottiin hetken aikaa olevan kaikkiaan 11, mutta todellisuudessa yksi kuolleista oli vahingossa päätynyt laskuihin kahdesti informaatiokatkoksen takia.Tulvan tieltä pelastettujen joukossa oli lehden mukaan kaksi lasta, joista toinen jouduttiin kuljettamaan paikalta sairaalahoitoon helikopterilla hypotermian vuoksi.– Se oli todellinen vesivyöry, joka tuli täysin yllättäen. Meillä ei ollut aikaa tehdä mitään, hollantilainen vaeltaja kertoi paikallismediassa.Corriere della Seran mukaan kadonneiden joukossa on paikallinen opas.Alueella koettiin rankkasateita ja voimakkaita tuulia maanantaina päivällä, mutta sääolosuhteet paranivat iltaa kohden. Viranomaisten mukaan kadonneiden etsintää jatketaan tulva-alueella yön pimeydessä voimakkaiden valonheitinten avulla.Raganello-joen varsi on erittäin vaativana pidetty reitti, jota suositellaan vain kokeneille vaeltajille.