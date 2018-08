Kuvat tunteikkaasta kohtaamisesta: Äiti näki poikansa viimeksi 68 vuotta sitten – Lee, 92, oli pohtinut etukäteen mitä sanoisi

Ulkomaat

Kuvat tunteikkaasta kohtaamisesta: Äiti näki poikansa viimeksi 68 vuotta sitten – Lee, 92, oli pohtinut etukät





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000005658929.html

68 vuotta 11 tunnissa













”Miksi olet noin vanha?”