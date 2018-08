Ulkomaat

Tokion Tsukijin kalatori sulkee kuuluisan tonnikalahuutokauppansa turisteilta 21.8. 7:38

Tokion maineikas Tsukijin kalatori lopettaa katsojien päästämisen kuuluisaan tonnikalahuutokauppaansa.

Yli 80 vuotta toiminut Tsukijin kalatori on muuttamassa uuteen sijaintiin lokakuussa, ja samalla lopetetaan perinteinen tapa päästää 120 katsojaa seuraamaan aamuvarhaisella käytävää tonnikalahuutokauppaa.



Kalatorin tonnikalahuutokauppa on ollut suosittu nähtävyys siitä huolimatta, että matkailijoiden on lähdettävä liikkeelle pikkutunteina. Huutokauppa alkaa puoli kuudelta aamulla.



Tonnikalahuutokaupan ovet suljetaan 15. syyskuuta muuttovalmistelujen alettua, kaupungin viranomaiset kertovat AFP:lle. Tsukijin kalatori suljetaan kokonaan 6. lokakuuta. Toyosussa sijaitsevan uuden kalatorin vieraat voivat seurata tonnikalahuutokauppaa lasiseinän lävitse.