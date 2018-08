Ulkomaat

Ainakin kymmenen vaeltajaa kuollut rajussa äkkitulvassa Italiassa – useita yhä kadoksissa 21.8. 4:04

Useita ihmisiä on yhä kadoksissa.

Kymmenen vaeltajaa on kuollut Raganello-vuoristojoen äkillisessä tulvassa Italian Calabriassa myöhään maanantaina, kertoo sanomalehti Corriere della Sera. Paikallisten pelastusviranomaisten mukaan useita ihmisiä on yhä kadoksissa.



Tulvivan joen varrelta on pelastettu 23 ihmistä. Joen varrella oli tulvinnan alkaessa kaksi vaeltajaryhmää, joissa kummassakin oli 18 ihmistä. Alueella oli siis ihmisiä yhteensä 36.



Lehden mukaan kuolleiden joukossa on kuusi naista ja neljä miestä. Sairaalaan hoidettavaksi on viety seitsemän ihmistä.