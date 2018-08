Ulkomaat

USA:n viranomaisten hallussa yhä 565 rajalla perheestään erotettua lasta

Yhdysvalloissa viranomaisilla on yhä hallussaan 565 lasta, jotka erotettiin aiemmin tänä vuonna rajalla perheistään osana presidentti Donald Trumpin hallinnon niin sanottua nollatoleranssipolitiikkaa.

Määrä käy ilmi perjantaina julkaistuista oikeuden asiakirjoista.Oikeuden asettama määräaika palauttaa lapset perheilleen umpeutui kolme viikkoa sitten.Jopa 366 tapauksessa perheen yhdistäminen on hidasta, koska vanhempi tai vanhemmat on jo ehditty karkottaa Yhdysvalloista. Viranomaisilla on oikeuden määräyksellä velvollisuus yhdistää myös tällaiset perheet.154 lapsen vanhemmat sen sijaan haluavat viranomaisten mukaan lapsensa jäävän Yhdysvaltoihin.Alun perin viranomaisten hallussa oli yli 2 500 lasta.