Ulkomaat

Pakenevien venezuelalaisten matka voi kohta pysähtyä Kolumbiaan – Ecuador ja Peru rajoittavat maahantuloa 18.8. 6:31

Venezuela Satojatuhansia paennut ruoka- ja lääkepulaa sekä inflaatiota.

Kolumbia pelkää tuhansien pakomatkalla olevien venezuelalaisten jäävän jumiin Kolumbiaan. Ecuador ja Peru päättivät loppuviikosta alkaa vaatia maahan pyrkiviltä venezuelalaisilta rajalla passia, kun aikaisemmin maahantuloon on riittänyt henkilökortti. Kolumbialaisviranomaisten mukaan vain noin puolella Ecuadoriin ja Peruun pyrkivistä venezuelalaisista on passi mukanaan.



Satojatuhansia venezuelalaisia on paennut kotimaansa ruoka- ja lääkepulaa sekä rajua inflaatiota, jonka vuoksi monen palkka ei enää riitä elämiseen. Moni aloittaa matkansa naapurimaa Kolumbiasta ja jatkaa sieltä etelään Ecuadoriin tai Peruun.



Kolumbia aikoo yrittää neuvotella Ecuadorin ja Perun kanssa yhteisestä strategiasta tilanteeseen vastaamiseksi.



Venezuela ottaa maanantaina käyttöön uudet setelit leikattuaan arvonsa menettäneestä valuutastaan bolivarista viisi nollaa. Asiantuntijoiden mukaan toimenpide ei kuitenkaan auta millään tavalla talouskriisiin, joka pahenee pahenemistaan.