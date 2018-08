Ulkomaat

Oliko Prahan kevät liian nopea vai liian hidas?





Moskova vaati jarrua – Praha halusi vauhtia





Prahan kevät takanapäin

Kremlistä katsoen Prahan kevät oli tauti, joka uhkasi levitä koko itäblokkiin.





Dubcekista tehtiin ”epähenkilö”





Praha oli Kremlin etupiiriä





”Brezhnevin oppi”

Unelma ”ihmiskasvoisesta sosialismista” murskautui. Itäblokin ”iloisin parakki” palasi poliisivaltioksi. Prahan kevät vaihtui parikymmenvuotiseksi jälkistalinistiseksi takatalveksi.