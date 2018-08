Ulkomaat

87-vuotias isoäiti poimi metsästä voikukkia – poliisi taltutti etälamauttimella

Tapaukseen liittyvä video on nähtävissä jutun yläosassa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Etälamauttimella rintaan

Vastaa syytteisiin myöhemmin