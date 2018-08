Pentti Avomaa oli Prahassa, kun neuvostotankit vyöryivät keskustaan 1968 – ”Sotilaat ampuivat konekivääreillään ilmaan”

Ulkomaat

Pentti Avomaa oli Prahassa, kun neuvostotankit vyöryivät keskustaan 1968 – "Sotilaat ampuivat konekivääreillää

Kun mielenosoittajien joukko näki ensimmäiset panssaroidut autot ja niiden päällä olevat konekiväärimiehet, porukka alkoi juosta miehittäjiä kohden.





Olin ystäväni kanssa juuri astunut sisään Strahovin opiskelija-asuntola-alueella olevaan yökerhoon ja tilasimme baaritiskiltä tuopilliset, kun musiikki lakkasi kesken kaiken, tanssi taukosi ja outo hälinä alkoi täyttää salia. Luulin, että ihmisten vihaiset ilmeet johtuivat juuri tuosta vauhdikkaan menon lopettamisesta ennen aikojaan, ja aloin vaatia selitystä moiselle.Luoksemme kiidätettiin joku afrikkalainen opiskelija, joka kiihdyksissään selitti englanniksi meille, että venäläiset joukot ovat hyökänneet maahan.Se tuntui täysin epätodelliselta tilanteelta, mutta hetkessä ympärillemme kertyi kokonainen liuta tilanteesta kertovia prahalaisnuoria, joista jotkut lähtivät viemään meitä kellaribaarista ylös maanpinnalle, jotta totuus valkenisi.Loikimme raput ylös ja ovelle, jossa kyyneleitään pidättelevä portinvartijanainen viittoili kädellään taivaalle. Siellä näimme isojen kuljetuskoneiden laskeutuvan lähistöllä olevalle Prahan lentokentälle vajaan minuutin väliajoin.Silloin oli pakko uskoa, että jotain vavahduttavaa oli todella tapahtumassa. Prahan kevät loppumassa Moskovan väliintuloon? Vallankumous? Sota?Huoneemme oli lähellä yökerhoa, ja vetäydyimme sinne miettimään typertyneinä, mitä nyt tehdä. Yökerhoporukkaa tungeksi huoneeseemme enemmänkin, ja siellä ollut viskipullomme tyhjeni varsin nopeasti.Melkoisessa tuiskeessa ollut nuori kaveri selitti liikuttuneena olevansa taistelulentäjä ja arveli, että seuraavana päivänä hän on jo taistelemassa. Joku kehotti meitä pakkaamaan nopeasti matkatavarat ja lähtemään kiireen vilkkaa maasta. Taistelun miehittäjiä vastaan otaksuttiin käynnistyvän pian.Kello oli silloin vähän yli kaksi yöllä, ja päätimme lähteä kaupunkiin katsomaan, mitä siellä oikein tapahtuu. Taksi tuli nopeasti ja matkalla kaupunkiin kuljettaja antoi äänimerkkejä talojen kohdalla herätellen Prahan asukkaita uudenlaiseen aamuun.Tieto miehityksestä näyttikin leviävän nopeasti päätellen siitä, että jatkuvasti yhä useammissa asunnoissa syttyivät valot. Kodeissa alettiin kuunnella uutisia ja varustautua ties mihin. Katuvalot oli sen sijaan sammutettu.Kuljettaja yritti kertoa meille joitain, mutta hän ei osannut juurikaan vieraita kieliä. Sen verran ymmärsimme, että hän arveli tai tiesi, että kuljetuskoneissa oli ainakin hyökkäysvaunuja.Emme osanneet kertoa, mihin olimme menossa – paitsi Prahan keskustaan – ja taksi vei meidät ammattiyhdistyslehti Pracen toimituksen edustalla olevalle aukiolle, jonne alkoi kerääntyä huolestuneen näköisiä prahalaisia. Lehden naistoimittaja tuli joukkoon toimituksesta ja katkerat juonteet suupielessään tokaisi: ”Tässä kuolee vapaa lehdistö”.Vapaus oli rajoitettunakin ollut mullistavaa ns. itäblokin maissa. Se oli selkeästi koettu uhka vallassa oleville brezhneviläisille.Lehden toimitus oli uurastanut nopeasti kokoon miehityksen alkamisesta kertovan lehdykän, jota jaettiin aukiolle kerääntyneille ihmisille. Monet kuuntelivat radiouutisia pienistä transistoriradioistaan, ja uusimmat tiedot sekä huhut levisivät joukon keskuudessa erittäin nopeasti.Aamun vähitellen sarastaessa Pyhän Václavin aukiolle alkoi kerääntyä yhä enemmän ihmisiä, ja joillakin oli mukanaan Tshekkoslovakian lippukin. Aukiolla oli ja on prahalaisille iso symbolinen merkitys, sillä Pyhä Václav on maan suojeluspyhimys.Jotenkin kaaos järjestyi epämääräiseksi kulkueeksi ja lähti marssimaan jonnekin – Tshekkoslovakian lippuja kantaneet miehet eturivissä, ja me ahtauduimme heti niiden perään. Emme tienneet, mihin oltiin matkalla, mutta tunnelma imi mukaansa.Joukko huusi rytmikkäästi maan uudistusmielisten johtajien – puoluejohtajan ja presidentin – nimiä: ”Dubcek, Svoboda, Dubcek, Svoboda”. Moni nykyajan poliittinen johtaja voisi olla syvällisesti kateellinen sellaisesta kannatuksesta, mikä näillä miehillä kansan keskuudessa oli.Saimme kuulla, että ollaan menossa Tshekkoslovakian kommunistipuolueen päärakennuksen edustalle. Myöhemmin selvisi, että siellä oli koolla ainakin puolueen puhemiehistö. Siellä ottivat yhteen vanhoilliset sekä uudistusmieliset.Ison, valtaa uhkuvan puoluerakennuksen edustalla näimme ensimmäiset miehitysjoukot, jotka olivat ilmeisesti varmistamassa, että puolueessa tehdään tästedes vain ”oikeita” päätöksiä.Kun mielenosoittajien joukko näki ensimmäiset panssaroidut autot ja niiden päällä olevat konekiväärimiehet, porukka alkoi juosta miehittäjiä kohden. Se oli spontaani reaktio ja vaikka prahalaiset olivat aseettomia, tilanne alkoi näyttää miehittäjien kannalta ilmeisesti niin uhkaavalta, että järjestys oli palautettava. Niinpä sotilaat ampuivat konekiväärillään ensin ilmaan varoituslaukausten sarjoja ja sitten kohdistivat muutaman sarjan läheiseen puistoon, jonka kautta mielenosoituskulkueeseen osallistuneet juoksivat suojaan läheisen talon kulman taakse.Sieltä kulman takaa mekin kurkimme välillä, miltä tilanne puoluerakennuksen edustalla näyttää.Nämä miehityssotilaat käyttäytyivät varsin fiksusti, sillä he eivät olleet ampuneet mielenosoittajia kohti, jolloin tilanne olisi kärjistynyt pahasti. Pelottelulaukaukset riittivät.Toki myöhemmin, kun yhä enemmän järkyttyneitä ja vihaisia prahalaisia alkoi tulvia kaupungin keskustaan, pieniä yhteenottoja sattui, mutta ihailla täytyi tshekkoslovakialaisia, jotka eivät tilanteesta provosoituneet liiaksi.Aseellinen vastarinta olisi ollut itsemurha. Joku nuorukainen takoi nyrkeillään panssaria, toinen väänsi paljain käsin miehistönkuljetusajoneuvon radioantennia mutkalle, kuorma-auto ajeli ympäri keskustaa kuin kotoisissa penkinpainajaisissa lava täynnä kiihtyneitä nuoria miehiä, mutta ne olivat enemmän symbolisia mielenilmauksia.Miehitysjoukot pyrkivät heti ottamaan kaikki tärkeimmät tiedotusvälineet haltuunsa, ja ainakin radiotalolla se toteutettiin varsin väkivaltaisestikin. Sieltä päin nousi pahaenteistä mustaa savua ja huhuttiin, että useita ihmisiä olisi kuollut radiotalon valtauksessa.Kuitenkin ensimmäisen päivän iltana vielä ilmestyi jossain salaa toimitettuja ja painettuja sanomalehtiä, joissa julistettiin tukea presidentti Ludvik Svobodalle ja puoluejohtaja Alexander Dubcekille – joka jo silloin oli ilmeisesti lentokoneessa käsiraudoissa vietävänä Moskovaan syytettynä maan ajamisesta sekasortoiseen tilaan.Näitä sanomalehtiä samoin kuin lentolehtisiäkin heitettiin ohiajavista autoista kaduille väkijoukkojen läheisyyteen, ja vilkkaasti ne yleensä hävisivät luettaviksi. Lehdissä oli kuvia panssareista, väkijoukoista, muistokirjoitus panssarin alle ruhjoutuneesta nuorukaisesta, koottu kommentteja eri maiden reaktioista miehitykseen jne.Puolituttu prahalainen näytti tyytyväisenä lehdessä uutista, jonka mukaan myös Suomen kommunistinen puolue sekä SKDL olivat tuominneet miehityksen.Miehityssotilaiden kuvaaminen oli kiellettyä. Se tuli selväksi, kun tiukkailmeinen, nuori venäläissotilas huomasi Kaarlen sillalla minun kuvanneen häntä rynnäkkökivääri kädessä. Hän vaati filmiä tuhottavaksi ja yritti avata kinofilmikameraani. Se ei kuitenkaan heti onnistunut, ja tapahtumaa sivusta seurannut vanha, sivistyneen oloinen prahalaismies naurahti venäläissotilaalle, että aseita hän kyllä osaa käsitellä, mutta ei rauhanomaista kameraa.Sotilas suuttui letkautuksesta ja ampui heittolaukauksen miehen pään yli, ja tämä hävisi nopeasti ihmismassaan pelästyneenä. Sitten sotilas vilkaisi ympärilleen, että ketään esimiestä ei ole näkemässä, ja ojensi kamerani takaisin minulle.Eräällä sivukadulla näkyi kirjoitettuna samantyyppinen letkautus. Se oli kirjoitettu liidulla hyökkäysvaunun ruhjoman henkilöauton kattoon: ”Ikuisesta ystävyydestä kiittäen”.Ulkonaliikkumiskielto oli määrätty illalla, mutta varjoissa näkyi vilahtelevan ihmisiä. Turistin näköiseltä nuorukaiselta kysyin, mistä maasta hän on. Kaveri vastasi häpeillen olevansa saksalainen. ”Tulimme tänne samalla tavoin vajaat 30 vuotta sitten, ja taas uudestaan.”Hän oli Itä-Saksasta, jonka sotilaita oli mukana uusissakin miehitysjoukoissa osana Varsovan liiton joukkoja.Keskustasta esikaupunkeihin johtavilla teillä oli aseistettuja venäläissotilaita, jotka varsin tiukkasanaisesti kyselivät, millä asioilla liikuttiin. Heidän kielitaitonsa oli kuitenkin erittäin heikko, joten keskustelu tapahtui lähinnä viittomalla – joko kädellä tai rynnäkkökiväärillä.Vaikka Tshekkoslovakia ns. normalisoitiin nopeasti seuraavien lähipäivien aikana, tilanne oli kuitenkin räjähdysaltis. Niinpä Yhdysvallat alkoi järjestää junakuljetusta Saksaan saadakseen kansalaisiaan – mm. satoja turisteja – pois maasta, jotta he eivät sotkeutuisi mihinkään, millä olisi kenties pahoja kansainvälisiä seurauksia.Suomen suurlähetystön avulla mekin pääsimme tähän internointijunaan, joka ajoi Saksaan ilman varsinaisia rajamuodollisuuksia. Mukana tuli myös joitakin tshekkoslovakialaisia, jotka näkivät länteen muuton ainoaksi mahdollisuudekseen.Mukanamme oli yhä pienoinen tukku maan rahaa, jota ei voinut missään käyttää, joten viimeisellä pysähdyspaikalla ennen rajaa kävin asemalaiturilla ja ojensin rahatukun hölmistyneen näköisen miehen käteen.Rajan ylitettyämme monilta pääsi helpotuksen huokaus.Kirjoittaja Pentti Avomaa oli Prahassa turistimatkalla 16.8.–23.8.1968. Hän on eläkkeellä oleva MTV:n uutistuottaja. Mukana ollut opiskelutoveri Markku Pekonen oli myöhemmin mm. Finnfundin toimitusjohtaja.