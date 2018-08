Ulkomaat

Tukholmasta Berliiniin matkalla ollut bussi joutui vakavaan turmaan Saksassa – useita loukkaantui vakavasti

Ainakin 18 henkilöä on loukkaantunut vakavassa bussionnettomuudessa moottoritiellä Pohjois-Saksassa. Bussi oli matkalla Tukholmasta Berliiniin. Näin kertovat Saksan poliisi sekä tanskalaiset ja ruotsalaiset mediat.– Vielä ei tiedetä, miksi Berliiniin matkalla ollut bussi ajautui aamulla kello 6.30 ulos tieltä, Kristin Hartfil https://www.is.fi/haku/?query=kristin+hartfil Güstrowin poliisista kertoo Ilta-Sanomille.

Onko loukkaantuneiden joukossa suomalaisia?

