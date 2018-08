Ulkomaat

Arkeologit löysivät Perusta jäänteitä kadonneesta sivilisaatiosta

Arkeologit

ovat kaivaneet esiin muinaisen seinämaalauksen Pohjois-Perusta. Muraalin uskotaan olevan peräisin kadonneelta Caral-sivilisaatiolta, kertoo uutistoimisto Reuters. Viranomaisten mukaan muraali on noin 3800 vuotta vanha.Löydös tehtiin Vichaman arkeologisesta kohteesta. Kaivajat ovat pyyhkineet maata pois seinämaalauksen päältä paljastaakseen sen koristeet, jotka esittävät Caral-sivilisaation ihmisiä, käärmeitä sekä maan hedelmällisyyttä. Caralissa uskotaan asuneen enimmillään noin 3000 ihmistä.Arkeologit ovat työskennelleet Vichamassa vuodesta 2007 alkaen. Heidän tekemiensä löydösten myötä on paljastunut muun muassa muinaisen sivilisaation kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtuuria.Caral-sivilisaation uskotaan olevan Amerikan vanhin sivilisaatio, mutta sen asuttamasta vanhasta kaupungista tiedetään vain vähän. Kyseinen arkeologinen kohde sijaitsee Perussa alueella, joka on tällä hetkellä hyvin kuiva, mikä on johtanut päätelmiin siitä, että ilmastonmuutoksella olisi ollut vaikutuksia sen tuhoutumiseen.Arkeologien mukaan Caral-sivilisaatio kaatui salaperäisesti vuoden 1600 eaa tienoilla.