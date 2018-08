Ulkomaat

ABC: Venezuelasta paennut jo satojatuhansia – historiallisen suuri muuttoliike

17.8. 4:26

Venezuela Maassa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä.

Venezuelasta on paennut muihin Etelä-Amerikan maihin jo satojatuhansia ihmisiä, kertoo uutiskanava ABC YK:n tilastoihin nojaten. YK:n mukaan kyseessä on yksi Etelä-Amerikan historian suurimmista muuttoliikkeistä.



Venezuelassa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä. Inflaatio on niin rajua, että monien palkka ei riitä elämiseen.



Pelkästään Ecuadoriin on tullut tänä vuonna kymmenen kertaa enemmän venezuelalaisia kuin Eurooppaan on pyrkinyt Välimeren yli pohjoisafrikkalaisia.