Ulkomaat

16-vuotias fanipoika murtautui Applen päätietojärjestelmään – viranomaiset löysivät ”Hacky hack hack” -kansion

Australialaismedian mukaan FBI on ollut mukana selvittämässä tietomurtoa.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Australialaisteini on paikallisen median mukaan myöntänyt oikeudessa murtautuneensa teknologiajätti Applen päätietojärjestelmään.The Age -lehti uutisoi, että Melbournesta kotoisin oleva 16-vuotias poika murtautui yhdysvaltalaisyhtiön järjestelmään useamman kerran vuoden sisällä.Kotoaan käsin toiminut poika latasi suuria sisäisiä tiedostoja ja pääsi käsiksi asiakastileihin. Syyksi poika ilmoitti sen, että hän on yhtiön fani.Huomattuaan tietomurron Apple otti yhteyttä Yhdysvaltain liittovaltion poliisiin (FBI), joka puolestaan kääntyi Australian liittovaltion poliisin (AFP) puoleen.The Agen mukaan pojan kotoa takavarikoitiin kaksi kannettavaa tietokonetta, matkapuhelin ja kovalevy. Arkaluontoiset asiakirjat oli tallennettu kansioon, jonka nimi oli ”Hacky hack hack”.Poika kerskaili tiettävästi toimistaan viestipalvelu WhatsAppissa. Hänen on määrä saada tuomionsa ensi kuussa.Lähde: Reuters