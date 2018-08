Ulkomaat

Levottomuudet jatkuvat Kabulissa – tiedustelupalvelun koulutuskeskuksen edustalla käynnissä tulitaistelu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa aseistettu ryhmä on aloittanut hyökkäyksen tiedustelupalvelun koulutuskeskukseen. Poliisin tiedottajan mukaan ryhmä on tulittanut keskusta läheiseltä rakennustyömaalta. Alueella on runsaasti asutusta.– Yhteenotot ovat käynnissä, ja Afganistanin joukot ovat eristäneet alueen, poliisin tiedottaja kertoi.Paikallismedian verkkolähetyksessä laukausten äänet kaikuivat tyhjillä kaduilla. Kuolleista tai haavoittuneista ei toistaiseksi ole tietoa.Mikään ryhmä ei ole kertonut olevansa iskun takana. Sekä äärijärjestöt Isis että Taleban ovat tehneet iskuja Kabulissa viime kuukausina.YK:n mukaan aseelliset hyökkäykset ja itsemurhaiskut ovat aiheuttaneet runsaasti siviilikuolemia vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla Afganistanissa. Eilen ainakin 37 ihmistä kuoli ja yli 40 haavoittui pääkaupungissa tehdyssä itsemurhaiskussa. Isku tehtiin shiiojen asuinalueella sijaitsevaan koulutuskeskukseen.Keskuksessa oli sisällä muun muassa yliopistojen pääsykokeisiin valmistautuvia teini-ikäisiä. Poliisin mukaan suurin osa surmansa saaneista oli oppilaita.Maanantaina viranomaiset kertoivat, että Kaakkois-Afganistanissa taistelut Taleban-kapinallisia vastaan ovat vaatineet ainakin sadan sotilaan ja kymmenien siviilien hengen. Taleban aloitti hyökkäyksen kaupunkiin viime viikolla, ja Afganistanin hallinnon joukot taistelevat äärijärjestöä vastaan Yhdysvaltojen tuella. Myös Taleban-järjestön miestappiot ovat olleet mittavat.