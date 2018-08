Ulkomaat

Kymmeniä kuollut tulvissa matkailijoiden suosimassa Intian Keralassa

Intian lounaisrannikon Keralassa monsuunitulvissa on kuollut tähän mennessä ainakin 67 ihmistä, kertoivat viranomaiset keskiviikkona.

Lisäksi yli 50 000 ihmistä on lähtenyt kodeistaan tulvia pakoon. Kuolleiden määrän pelätään yhä nousevan.



Tulvat ovat piinanneet Keralaa viikkojen ajan. Tulvien on kerrottu tuhonneen yli 10 000 kilometriä teitä ja satoja koteja. Lisäksi Kochin kansainvälinen lentokenttä pysyy suljettuna lauantaihin asti.



Rannoistaan tunnettu Keralan osavaltio on yksi maan suosituimmista matkailukohteista. Viime viikolla Yhdysvaltain suurlähetystö kehotti amerikkalaisturisteja välttämään Keralaa rankkasateiden ja tulvien takia.



Keralan osavaltiossa asuu noin 33 miljoonaa ihmistä.