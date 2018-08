Ulkomaat

Kuuba avasi ilmaisen verkkoyhteyden kännyköihin 8 tunnin ajaksi – ”Tämä on kansalaisten voitto”

Kuubalaisten reaktioita kokeiluun on nähtävissä yllä olevalla (espanjankielisellä) videolla.





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Laajempi pääsy verkkoon rapauttaa hallituksen kontrollia