Ulkomaat

Ruotsin autopalot jatkuivat jo toista yötä – ISTV paikalla, seuraa suoraa lähetystä juuri nyt

Autoja poltettiin tiistaina vastaisena yönä muun muassa Göteborgissa ja Trollhättanissa. Tapauksesta epäiltyjä on pidätetty.Ilta-Sanomien toimittajaja kuvaajaovat Göteborgissa seuraamassa tapahtumia.Seuraa suoraa lähetystä paikan päältä alkaen kello 11.30Ruotsissa on sytytetty yön aikana palamaan lisää autoja. Yhteensä poliisin mukaan autoja on poltettu neljä.Ensimmäinen autoista sytytettiin noin puoli kahdeltatoista Mölndalissa Göteborgin lähellä. Muutamaa minuuttia myöhemmin toinen auto syttyi tuleen Boråsissa.Seuraavat kaksi autoa sytytettiin Frölundassa.Poliisin mukaan autot oli sytytetty samalla tavalla kuin edellisen yönkin autopalot. Vielä on kuitenkin epäselvää, ovatko tämän yön palot kytköksissä viimeöisiin autojen massapolttoihin.