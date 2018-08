Ulkomaat

Etelä-Korean presidentti: Vierailu Pjongjangiin on suuri askel kohti sodan lopettamista

Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in sanoi keskiviikkona, että hänen vierailunsa Pohjois-Korean pääkaupunkiin on suuri askel kohti rauhansopimuksen solmimista ja sodan lopettamista.