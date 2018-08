Ulkomaat

Suora lähetys: Tältä näyttää Genovan silta­turma­paikalla juuri nyt













Genovan kaupunkialuetta ylittävä Monte Morandi -silta romahti noin kello 11.30 paikallista aikaa tiistaina. Tapahtumahetkellä sillalla oli lähteistä riippuen onnettomuushetkellä noin 30 autoa ja 3–10 rekkaa.Italian pääministeri kertoi noin kello 22.30 Suomen aikaa, että ainakin 22 on vahvistettu kuolleen. Uutistoimisto Ansa on kertonut 35 kuolleesta, joka perustuu paikallisen palokunnan antamiin tietoihin. Uhriluvun uskotaan yhä nousevan, kun raivaustyöt paikalla jatkuvat.Onnettomuuden syy on toistaiseksi tuntematon. Tapahtumahetkellä paikalla oli käynnissä rankkasade, ja tuulen on kerrottu olleen kova. Silminnäkijät ovat kertoneet, että siltaan olisi iskenyt ennen sen romahtamista salama. Luonnonvoimien mahdollisesta osuudesta siltaromahdukseen ei ole varmuutta.Silta kulkee A10-moottoritietä, joka on tärkeä tieosuus, joka yhdistää eteläisen Ranskan ja Luoteis-Italian. Yhteensä silta on 1,2 kilometriä pitkä ja noin 50 metriä korkea.