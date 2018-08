Ulkomaat

CNN: Enemmistö amerikkalaisista haluaa, että Venäjä-tutkinta loppuu ennen välivaaleja

Kyselyyn vastanneista 30 prosenttia sanoo tutkinnan vaikuttavan erittäin merkittävästi siihen, kuinka he äänestävät marraskuun välivaaleissa.

