Ulkomaat

Trumpin ja ex-avustajan sanasota kiihtyy – presidentti nimitteli Omarosa Manigault Newmania koiraksi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Manigault Newmanilta





https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1029183344397955074

Trump nimitti





Trump on