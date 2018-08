Ulkomaat

Raportti paljastaa: Onnettomuussilta tarvitsi jatkavaa huoltoa

Raportti paljastaa: Onnettomuussilta tarvitsi jatkavaa huoltoa 14.8. 18:35

Sillan ränsistymisestä huomautettiin jo vuonna 2011 tehdyssä raportissa.

Morandi-silta kärsi ränsistymisestä, käy ilmi italialaisyrityksen vuonna 2011 tekemässä raportissa. Uutistoimisto Ansan mukaan Autostrade per L'Italian raportissa kerrotaan, että autojonot ja liikenteen paljous kuluttavat siltaa erityisesti ruuhka-aikoina. Tämän takia sillalla on ollut jatkuvasti kunnossapitotöitä.



Ainakin 22 on kuollut yli kilometrin mittaisen sillan romahtaessa Italian Genovassa. Useita on yhä kateissa. Pelastustyöt jatkuvat.