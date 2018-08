Ulkomaat

Genovan sillan muutkin osat saattavat romahtaa 14.8. 18:32

Lähialueen rakennuksia on evakuoitu.

Italian Genovassa romahtaneen sillan muut osat saattavat romahtaa, kertoo uutistoimisto Ansa. Pelastajat kertovat evakuoineensa rakennuksia lähialueelta.



Ainakin 30 on kuollut siltaonnettomuudessa.



Rakennuksia on romahtanut sillan alta. Ihmisiä etsitään raunioista ja sillan alta virtaavasta joesta.



Romahtanut Morandi-silta on pituudeltaan yli kilometrin.