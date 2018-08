Ulkomaat

Video: Genovan moottori­tiesilta romahtaa

Genovassa, Italiassa on tapahtunut suuronnettomuus. Moottoritiesilta on romahtanut

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yllä olevalla videolla näkyy sillan romahtaminen.

https://www.is.fi/uutisvihje/