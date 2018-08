Kuvat Ruotsin tuhoista: Lähes 100 autoa poltettiin yöllä, pääministeri Löfven jyrähti: ”Mitä hemmettiä te teette?”

Ulkomaat

Kuvat Ruotsin tuhoista: Lähes 100 autoa poltettiin yöllä, pääministeri Löfven jyrähti: ”Mitä hemmettiä te teet

Juuri nyt













Pääministeri: Muistuttaa sotilasoperaatiota

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy