Ulkomaat

Mies törmäsi autolla ajoesteisiin Lontoon parlamentin edustalla – useita loukkaantunut





Lontoossa useat ihmiset ovat loukkaantuneet, kun auto on ajanut ajoesteisiin Westministerin palatsin eli Britannian parlamenttitalon edustalla, kertoo muun muassa uutiskanava BBC.Poliisin mukaan yksi mies on otettu kiinni.Parlamentin lähellä olevat kadut on suljettu. Paikalla on poliisi ja pelastushenkilökuntaa.