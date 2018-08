Ulkomaat

AFP: Ainakin seitsemän selvisi hengissä Tadzhikistanin helikopteri­turmasta

Kuudentoista ihmisen pelättiin kuolleen Tadzhikistanin itäosissa myöhään sunnuntai-iltana tapahtuneessa helikopteriturmassa. Vuorikiipeilijöitä kuljettaneeseen helikopteriin ei oltu saatu yhteyttä sen jälkeen, kun se oli joutunut vaikeuksiin laskeutuessaan syrjäisellä vuoristoalueella.Viranomaiset kertoivat maanantaina lähettäneensä paikan päälle kaksi pelastushelikopteria.Myöhemmin maanantaina Tadzhikistanin hätätilakomitea kertoi AFP:lle, että paikan päälle oli ehtinyt aiemmin jo yksi pelastushelikopteri. Sen miehistö oli löytänyt kuusi vuorikiipeilijää sekä yhden turmakopterin miehistön jäsenen, jotka olivat elossa.– Joillakin kiipeilijöistä oli vammoja. He ovat saaneet apua, komitea ilmoitti uutistoimistolle.Edelleen kateissa on seitsemän vuorikiipeilijää sekä kaksi miehistön jäsentä.Venäläismedian mukaan suurin osa kiipeilijöistä on tiettävästi venäläisiä. Onnettomuuden tapahtuessa he olivat palaamassa maan korkeimmalla vuorella, eli 7 495 metriä korkealla Ismoili Sominilla sijaitsevalta Fortambekin jäätiköltä.Onnettomuuspaikka sijaitsee noin 300 kilometriä itään pääkaupunki Dushanbesta.