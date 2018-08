Ulkomaat

Perseidit ilmestyivät yötaivaalle – katso upeat kuvat maailmalta

Jokavuotista taivaallista näytelmää on seurattu tälläkin kertaa tarkasti.





























































Näyttävää Perseidien tähdenlentoparvea on päästy ihailemaan yötaivaalla tämän viikonlopun aikana. Jokavuotinen tähtisade oli maksimissaan sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.Tähtisade syntyy vuosittain, kun maapallo leikkaa Aurinkoa kiertävän komeetan radan. Perseidit ovat Swift-Tuttle-nimisen komeetan jälkeensä jättämiä hiukkasia.Kun maapallo leikkaa tämän radan, komeetan kappaleet syöksyvät ilmakehään, jossa ne palavat suuren nopeuden ja ilmanvastuksen takia.Tähdenlennot ovat siis meteoreja. Koska Maan ja Perseidien kohtausnopeus on niin suuri, murikat eivät yleensä syöksy maahan asti.Itse Swift-Tuttle -komeetta leikkaa seuraavan kerran maapallon radan vuonna 2126. Törmäysvaaraa ei ole, koska planeettamme on lähes toisella puolen Aurinkoa.