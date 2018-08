Manchesterin ampuminen: Kymmentä ihmistä haavoitettiin jonkinlaisella kuula-aseella, joukossa kaksi lasta – ampujasta ei tietoa

Ulkomaat

Manchesterin ampuminen: Kymmentä ihmistä haavoitettiin jonkinlaisella kuula-aseella, joukossa kaksi lasta – am

Ampujasta ei ole tietoja

Poliisin mukaan 10:tä ihmistä ammuttiin jonkinlaisella kuula-aseella. Uhreista yksi haavoittui vakavasti jalkaan, mutta hänen tilansa on vakaa. Haavoittuneista kaksi on lapsia.– Tämä oli holtiton teko, josta olisi voinut seurata paljon pahaa. Onneksi vammat eivät näytä yhtä vakavilta kuin aluksi luultiin. Toivoaksemme suurin osa uhreista voi lähteä tänään sairaalasta, kunhan heidät on hoidettu kuntoon, kertoo poliisitarkastaja Wasim Chaudhry Suur-Manchesterin poliisista BBC:lle.– On mahdollista, että osa ampujan uhreista ei hakenut yöllä apua. Mikäli näin on, kehotan heitä hakeutumaan hoitoon nyt, hän jatkoi.Aamuyöllä aseistetut poliisit hälytettiin Claremont-kadulle Moss Siden kaupunginosaan. Ammuskelu tapahtui katujuhlissa, jotka pidettiin edellisenä päivänä alkaneen Karibia-teemaisen karnevaalitapahtuman jatkoksi. Nyt poliisi selvittää laukausten ampujaa, mutta edes ampujien lukumäärästä ei ole vielä tietoa.– Teemme etsintöjä alueella, yritämme puhua mahdollisimman monen ihmisen kanssa ja tarkistamme valvontakameroiden nauhoja saadaksemme kaikki faktat käyttöömme, kertoo rikosylikomisario Debbie Dooley.Alueelle lähetetään ylimääräisiä poliisipartioita seuraavien päivien ajaksi.Moss Sidella on ollut 1980-luvulta lähtien huono maine huumeiden, jengien ja väkivallan takia. Viime vuosina tilanne on parantunut huomattavasti, kertoo nykyisin koulujen kanssa yhteistyötä tekevä entinen poliisi Martin Harding.– Ampumisten väheneminen on ollut selvä merkki siitä, että toimemme ovat tepsineet. Entisaikaan tämänkaltaisia tapauksia sattui lähes päivittäin, Harding sanoi.