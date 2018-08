Ulkomaat

Romaniassa mielenosoitukset jatkuvat toista päivää – yli 450 ihmistä loukkaantunut

12.8. 0:26

Romania Poliisi on käyttänyt vesitykkejä ja kyynelkaasua.

Romanian pääkaupungissa Bukarestissa korruptionvastaisissa mielenosoituksissa on loukkaantunut yli 450 ihmistä ja noin 30 on otettu kiinni. Protestointi alkoi perjantaina ja jatkui lauantaina uudella mielenosoituksella.



Mielenosoituksissa on vaadittu muun muassa vasemmistolaisen hallituksen eroa.



Poliisi on käyttänyt vesitykkejä ja kyynelkaasua mielenosoitusten hajottamiseksi. Sairaalalähteiden mukaan monet mielenosoittajat tarvitsivat sairaalahoitoa altistuttuaan pippurisumutteelle ja kyynelkaasulle.



Lisäksi noin 30 poliisia on saanut vammoja ja 11 viety sairaalaan.