Ulkomaat

Järjestö: Kymmeniä siviilejä kuoli pommituksissa Pohjois-Syyriassa

Ainakin 53 siviiliä kuoli kapinallisten hallussa olevien Pohjois-Syyrian alueiden pommituksissa perjantaina. Asiasta kertoo Syyrian sotaa seuraava järjestö Syrian Observatory of Human Rights.Järjestön mukaan kuolleista 28 on lapsia.Pommitukset kohdistuivat opposition hallussa olevaan Idlibin maakuntaan sekä viereisen Aleppon maakuntaan kuuluvaan Orum al-Kubran kaupunkiin.Järjestön mukaan ei ole selvää, tekikö pommitukset Aleppon maakuntaan Syyrian hallinnon joukot vai sen venäläiset tukijoukot. Idlibin maakuntaan kohdistuneista pommituksista järjestö kuitenkin syyttää Syyrian hallinnon liittolaisia.Idlibissä asuu arviolta 2,5 miljoonaa ihmistä. Noin 60 prosenttia maakunnasta on tällä hetkellä Hayat Tahrir al-Sham (HTS) -ryhmän ja loput muiden kilpailevien ryhmien hallussa. HTS oli aiemmin kytköksissä al-Qaidaan ja tunnettiin al-Nusran rintamana.