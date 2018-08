Varastettu lentokone syöksynyt maahan Yhdysvalloissa: Nousi ilmaan ilman lennonjohdon lupaa – F15-hävittäjät perään

Ulkomaat

Lentokonemekaanikon epäillään varastaneen koneen Seattle-Tacoman lentokentältä. Horizon Airin kone nousi ilmaan ilman lennonjohdon lupaa, kertoo ABC News.Pohjois-Amerikan ilmapuolustuskomentokeskus lähetti välittömästi paikalle kaksi F15-hävittäjää. Hetkeä myöhemmin varastettu kone syöksyi maahan. Hävittäjillä ei kerrota olleen osuutta maahansyöksyyn.Kone syöksyi maahan Ketron Islandilla. Se on pieni saari, jolla on vain vähän asutusta.Työntekijä, jonka epäillään varastaneen koneen, on mediatietojen mukaan 29-vuotias. Viranomaisten mukaan kyseessä saattaa olla itsemurha. Lähialueen sheriffin mukaan maahansyöksyyn saattoi johtaa myös lentotaitojen puute.Viranomaiset kertovat, että mikään ei viittaa terroristiseen tekoon.Alla olevassa twiitissä näkyy, kuinka F15-hävittäjä seuraa varastettua konetta.Varastettu kone on Bombardier Dash 8Q-400, johon mahtuu noin 75 matkustajaa.Alaska Airlines sanoo twiitissään, että koneessa ei ollut matkustajia. Alaska Airlines ja Horizon Air kuuluvat Alaska Air Group –yhtiöön.CBS:n mukaan kaikki lentoliikenne kentällä keskeytettiin tapauksen vuoksi.