AFP: Vaarallinen Länsi-Niilin virus leviää Etelä-Euroopassa – saattaa johtaa kuolemaan

Länsi-Niilin virus on tappanut kolme ihmistä viime päivien aikana Italian koillisosassa, kertoo uutistoimisto AFP.Paikalliset terveysviranomaiset tiedottivat asiasta perjantaina. Vaarallinen virus leviää hyttysten välityksellä.Ferraran alueella kuoli torstaina kaksi ihmistä, jotka olivat iältään 69- ja 86-vuotiaita. Heitä oli hoidettu sairaalassa kymmenen päivän ajan.Myös kolmas uhri asui alueella. Hän kuoli virukseen heinäkuun lopussa.Virus voi aiheuttaa samanlaisia oireita kuin flunssa, mutta ääritapauksissa se voi johtaa vapinaan, kuumeeseen, koomaan tai jopa tappavaan aivotulehdukseen. Se saattaa aiheuttaa myös aivokalvontulehduksen.Virus löydettiin vuonna 1937 Ugandassa. Linnut ovat kantajia, ja se leviää ihmisiin hyttysten välityksellä.Myös Kreikan terveysviranomaiset ilmoittivat perjantaina, että Ateenan alueella Länsi-Niilin virukseen on kuollut kolme ihmistä. Kaupungin alueella tapauksia on ollut tänä vuonna jo 60, joista suurin osa havaittiin viime kuussa.– Viime viikon jälkeen olemme rekisteröineet 17 uutta tapausta, Kreikan sairauksien valvonnan ja ennaltaehkäisyn keskus (Keelpno) kertoi.Virus on levinnyt enimmäkseen Ateenan läntisissä lähiöissä. Viime vuonna Kreikan viranomaiset rekisteröivät yhteensä 48 tapausta, joista viisi johti kuolemaan.Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen mukaan tapauksia on tämän vuoden aikana ollut myös Unkarissa, Romaniassa ja Serbiassa.