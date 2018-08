Ulkomaat

Zimbabwessa presidentinvaalin jälkipyykki jatkuu vilppisyytöksillä – presidentin virkaanastujaispäivä siirtyy

Zimbabwen oppositiopuolue MDC on pyytänyt maan oikeusistuinta kumoamaan heinäkuun lopulla käytyjen presidentinvaalien tuloksen.

