Neljä ihmistä on kuollut ammuskelussa Kanadan Frederictonissa 10.8. 15:25

Kanada Neljä ihmistä on kuollut perjantaina Kanadan itäosassa sattuneessa ampumavälikohtauksessa, kertoo paikallinen poliisi.

Ampuminen tapahtui Frederictonissa, New Brunswickin provinssin pääkaupungissa. Poliisi on kehottanut alueen ihmisiä pysymään kodeissaan.



Poliisi on pidättänyt yhden epäillyn ampumiseen liittyen.