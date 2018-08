Ulkomaat

Syöksytulva iski kaupunkiin Etelä-Ranskassa

Paikka paikoin sateet ovat olleet niin rajuja, että kaupunkien kaduille on aiheutunut virtaavasta vedestä niin kutsuttuja syöksytulvia.Yllä olevalla videolla näkyy, kuinka vesi tulvi kadulle Aubagnessa.Uutistoimisto Reutersin mukaan äkkitulva aiheutti evakuoinnin Saint-Julien-de-Peyrolasin kunnassa järjestetyllä lasten kesäleirillä.Leiriltä pelastettiin kaiken kaikkiaan lähes 120 lasta. Reutersin mukaan syöksytulvan jäljiltä on kateissa ainakin yksi ihminen, 70-vuotias mies, joka on Saksan kansalainen.Uutistoimisto AFP:n mukaan kateissa oleva henkilö on yksi kesäleirin ohjaajista. Hän oli hakeutunut asuntoautoonsa tai -vaunuunsa suojaan sen jälkeen kun Ardeche-joen vallit pettivät rankkasateiden seurauksena. Virtaava vesi tempaisi miehen asumuksineen mukaansa. Etsinnöistä huolimatta miestä ei ole toistaiseksi löydetty.Muista kesäleirillä olleista neljä henkilöä vietiin tapahtumapaikalta sairaalaan. Yksi heistä kärsi hypotermiasta ja kolme muuta muista pienistä vammoista.