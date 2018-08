Ulkomaat

Näissä Tallinnan kohteissa vaara vaanii suomalaisturisteja

poliisi uutisoi 20 hengen ryhmästä, joka on kesän aikana pahoinpidellyt ja ryöstänyt ohikulkijoita. Pahimmillaan hyökkäysten uhrit ovat joutuneet sairaalahoitoon.Suomen Tallinnan suurlähetystöstä kerrotaan Ilta-Sanomille, että tapaus näyttää suuremmalta kuin se todellisuudessa on.Tänä kesänä Suomen edustustoon Tallinnassa ei ole tullut yhtäkään ilmoitusta ryöstöstä tai pahoinpitelystä verrattuna viime vuoteen, jolloin tapauksia oli muutama.– Varkauden uhreiksi joutuneita ihmisiä tänä kesänä on ollut 20–30. Tavallisin tapaus on henkilö, joka on itse mennyt nukkumaan vanhan kaupungin alueella väsymystään ja herättyään huomannut, että lompakko on kadonnut, sanotaan edustustosta.Kesällä Tallinnassa, kuten muissakin turistikaupungeissa, liikkuu taskuvarkaita ja myös automurtoja on ollut jonkun verran.Erityisesti vaarallisiksi alueiksi kerrotaan satama ja turistialueet, kuten vanhan kaupungin ruuhkaisimmat alueet.Edustuston tietoon tulleiden ryöstöjen, pahoinpitelyjen ja varkauksien määrä on laskenut jo pitkään.Suurlähetystöstä kerrotaan, että kuva suomalaisten turismista Viroon laahaa todellisuuden perässä. Suomalaiset ovat oppineet pitämään huoltaan itsestään matkaillessaan Virossa.