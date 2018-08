Ulkomaat

USA asetti Venäjälle uudet pakotteet hermomyrkkyiskusta – maiden välinen kauppa saattaa loppua lähes täysin

Ulkoministeriö kertoo Yhdysvaltojen saaneen selville, että Venäjän hallinto on käyttänyt kemiallisia tai biologisia aseita omia kansalaisiaan vastaan.

Kovempia pakotteita

Trumpin varovaisuus