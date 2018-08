Ulkomaat

Ohion täytevaaleista tuli erittäin tiukka kisa – enteilee USA:n republikaaneille ongelmia välivaaleihin

Ohion täytevaaleista tuli erittäin tiukka kisa – enteilee USA:n republikaaneille ongelmia välivaaleihin 8.8. 7:29

Yhdysvalloissa Ohion osavaltiossa käytävistä täytevaaleista on tullut paljon odotettua tiukempi kisa.

Jaossa on paikka kongressin edustajainhuoneessa.



Täytevaalit käydään vahvasti republikaanien hallussa olevassa vaalipiirissä, mutta vaikka lähes kaikki äänet on jo laskettu, amerikkalaistiedotusvälineet eivät ole vielä julistaneet voittajaa.



Voittajasta riippumatta tiukka kisa enteilee republikaanipuolueelle ongelmia ensi syksyn välivaaleissa. Monet välivaalien kisat edustajainhuonepaikoista käydään vaalipiireissä, joissa republikaanien jalansija on heikompi.