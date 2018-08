Video paljastaa piinaavat hetket, kun säiliöauto syttyy liekkeihin – järkyttävä onnettomuus vaati ainakin kahden hengen

Ulkomaat

Video paljastaa piinaavat hetket, kun säiliöauto syttyy liekkeihin – järkyttävä onnettomuus vaati ainakin kahd

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ainakin kaksi ihmistä on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut liikenneonnettomuudessa maanantai-iltapäivällä Pohjois-Italian Bolognassa.Italialaismedioiden julkaisemalla videolla näkyy, miten todennäköisesti nestekaasua kuljettanut säiliöauto törmää moottoritiellä suoraan edellä ajaneen rekan perään. Autot syttyvät tuleen lähes välittömästi. Seuraavaksi video leikkautuu ja hyppää hetkeen, jossa valtava räjähdys heittää kahdeksankaistaisen moottoritien levyisen tulipallon ilmaan. Ennen räjähdystä tiellä ajaneet henkilöautot ehtivät ajaa kauemmas tulipalosta. Räjähdyksen jälkeen sankka musta pilvi tupruttaa savua taivaalle.La Repubblica -lehden ja yleisradioyhtiö RAI:n mukaan turmassa loukkaantuneita olisi yli 80, mahdollisesti jopa sata. Loukkaantuneista 14:llä on vakavia vammoja. Monilla on palovammoja tai lasinpalojen aiheuttamia vammoja.Uutistoimisto ANSA:n mukaan palomiehet saivat tulipalon taltutettua noin kolme tuntia myöhemmin.Moottoritien silta romahti räjähdyksen voimasta ja läheiset rakennukset kärsivät vaurioita. Räjähdys sytytti palamaan myös useita viereisen autoliikkeen pihaan pysäköityjä autoja.Onnettomuus sattui lähellä Bolognan lentokenttää kaupungin pohjoispuolella. Viranomaiset ilmoittivat, että räjähdys ei vaikuttanut lentoihin, vaan kenttä jatkaa toimintaansa tavalliseen tapaan. Sen sijaan moottoritie ja sen läheiset väylät ovat suljettuja.