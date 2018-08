Ulkomaat

Indonesian maanjäristysten uhriluku kasvaa – Saarilta evakuoitu yli 2 000 turistia Nyt toistetaan : Näin lomailijat kuvailevat kauhunhetkiään Lombokin järistyksen jälkeen 6.8. 15:20

maanjäristys Viranomaiset ovat vahvistaneet 142 kuollutta.

Indonesian Lombokin saarelle iskeneen maanjäristyksen vuoksi on evakuoitu jo yli 2 000 turistia, maan viranomaiset arvioivat. Elonjääneiden etsintä ja pelastustyöt jatkuvat saarella, jossa jopa tuhansia rakennuksia on tuhoutunut tai vaurioitunut järistyksessä.



Arviot kuolonuhreista vaihtelevat. Uutistoimisto AFP:n vahvistamien tietojen mukaan kuolleita olisi tähän mennessä löytynyt ainakin 98, mutta uutistoimisto DPA kertoo viranomaisten vahvistaneen ainakin 142 kuollutta.



Indonesian maanjäristyksestä pahiten kärsineellä Lombokin saarella on 28 ulkoministeriön tiedossa olevaa suomalaista matkailijaa ja 100 kilometrin päässä Lombokista sijaitsevalla Balilla 170 suomalaismatkaajia.



Turisteja evakuoidaan pienemmiltä Gili-saarilta Lombokin läheltä. Ministeriö ei tiedä, onko näillä saarilla suomalaisia.