Indonesian maanjäristysalueelta evakuoidaan 900 turistia

6.8. 8:23

Indonesia Indonesian viranomaiset kertovat olevansa evakuoimassa noin 900 turistia maanjäristyksen vaikutusalueella olleilta saarilta.

Turistien kansallisuuksista ei vielä ole tietoa, mutta viranomaisten mukaan joukossa on sekä indonesialaisia että ulkomaalaisia.



Turisteja ollaan evakuoimassa Gili-saaristosta. Läheisellä Lombokin saarella pahimmat tuhonsa tehneen maanjäristyksen uhrimäärä on noussut jo yli 90:een, vahvistivat viranomaiset varhain maanantaina. Satoja on loukkaantunut.