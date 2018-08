Ulkomaat

Kova kuumuus piinaa yhä Portugalia ja Espanjaa

Kova helle koettelee edelleen varsinkin eteläistä Eurooppaa. Lämpötilalukemien ennustetaan kuitenkin jäävän hieman eilistä alhaisemmiksi.Portugaliin on ennustettu täksi päiväksi joillekin paikkakunnille korkeimmillaan noin 45:tä astetta. Eilen mentiin yli 46 asteen.Euroopan lämpöennätys on 48 astetta ja Portugalin oma ennätys vähän yli 47 astetta.palomiehet jatkavat edelleen Etelä-Portugalissa Monchiquessa kamppailua maastopalon sammuttamiseksi. Kuumuus, tuuli ja paikoin alueen vaikeakulkuisuus vaikeuttavat sammutustöitä. Estremozissa toisessa maastopalossa useita ihmisiä on loukkaantunut, ja kahden tila on vakava.Espanjassa Extremaduran alueelle oli sunnuntaiksi luvassa yli 40 asteen helteitä. San Vicente de Alcantarassa raivonnut maastopalo on kuitenkin saatu hallintaan.Ranskassa oli eilen kuumin päivä sitten vuoden 2003 helleaallon. Monille alueille on annettu myös sunnuntaiksi tukalan helteen varoituksia. Ranskassa on kuumuuden takia edelleen suljettuina neljä ydinreaktoria.Italiassa rankat ukkosmyrskyt ovat saaneet kadut tulvimaan Sisiliassa ja Sardiniassa. Ukkoskuurojen myötä lämpö on hieman hellittänyt.Myös Saksassa sadekuurot ovat tuoneet viikonloppuna ainakin paikoin helpotusta. Lämpötilan odotetaan kuitenkin nousevan keskiviikon tienoilla jälleen 39 asteeseen Saksan itäosassa.