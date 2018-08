Ulkomaat

Kaksi pienkonetta putosi Sveitsin Alpeilla – kaikkien matkustajien pelätään kuolleen





Sveitsin Alpeilla sattui lauantaina kaksi tuhoisaa lentoturmaa lauantaina. Noin 20-paikkainen lentokone putosi vain muutamia tunteja sen jälkeen, kun neljän hengen perhe menehtyi pienlentokoneen syöksyttyä metsään.Toistaiseksi viranomaiset ovat antaneet vain vähän tietoja onnettomuudesta. Sveitsiläinen JU-AIR-lentoyhtiö kertoi kuitenkin, että yksi sen Ju-52 -mallin koneista on pudonnut. Uutistoimisto Reutersin mukaan on epäselvää, kuinka paljon ihmisiä oli lentokoneessa onnettomuushetkellä. Koneessa on miehistön lisäksi paikat 17 matkustajalle.– JU-Airin Ju-52 putosi lauantaina, 4. elokuuta. JU-AIRin henkilökunta on hyvin surullinen ja ajatuksemme ovat matkustajien, miehistön ja uhrien perheiden sekä ystävien luona, lentoyhtiö tiedottaa verkkosivuillaan.Poliisi kertoi Twitterissä, että viisi helikopteria ja suuri pelastusoperaatio suoritettiin onnettomuuspaikalla Piz Segnasin vuoren länsipuolella Graubündenin kantonissa.Onnettomuuspaikka sijaitsee 2 450 metriä merenpinnan yläpuolella. Paikallisen Blick-sanomalehden mukaan kaikki koneessa olleet matkustajat kuolivat.JU-AIR-lentoyhtiö on keskittynyt näköala-, tilaus- ja seikkailulentoihin. Yhtiö on keskeyttänyt toistaiseksi lentotoimintansa.